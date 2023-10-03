Символ признания: лучших поставщиков Южного округа наградили премией "Экспортер года"

В Ростове-на-Дону 29 сентября состоялось торжественное вручение премии "Экспортер года" предпринимателям Южного федерального округа. Краснодарский край стал лидером по количеству лучших поставщиков

На мероприятии победителям и лауреатам премии "Экспортер года" (18+) - представителям компаний и учреждений Южного федерального округа (ЮФО) - вручили дипломы и памятные статуэтки. Это стало символом государственного признания заслуг поставщиков в укреплении национальной экономики, продвижении российских брендов и промышленности. Больше всего наград получил Краснодарский край, за ним идут Волгоградская и Ростовская области.

Успех в санкционных реалиях

Участники мероприятия послушали записанное видеообращение главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной. Она сказала, что в этом году премия имеет особое звучание из-за сложностей поставок, однако предприниматели смогли даже увеличить экспорт в дружественные страны. Южный федеральный округ находится на пересечении международных транспортных маршрутов, что делает его удобным для транзитной торговли и логистики. Хорошие условия для экспорта в округе обеспечивает наличие крупных портов, аэропортов и железнодорожных путей.

Также с приветственным словом к лучшим поставщикам округа обратился заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

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"Я благодарен [Российскому] экспортному центру за то, что он провел это мероприятие в рамках Южного федерального округа, потому что в этом году у нас на 70% увеличилась экспортно-ориентированная система по округу. Лидером в этой части является Ростовская область", - сказал он.

Кроме того, Гурба добавил, что премия дает возможность экспортерам познакомиться друг с другом, обменяться практиками, позициями, мнениями, определить вектора роста в экономической модели компаний. Важна социализация, от которой идет развитие экономики округа и страны.

Лучшие в своих сферах

На торжественное вручение приехал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. "Отрадно год от года на церемониях награждения видеть уже знакомые лица и новые компании. Мы гордимся тем, что экспортеры не складывают руки", - поделился он эмоциями о мероприятии. Вместе с другими официальными лицами он вручал победителям заслуженные призы.

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"Мы работаем здесь уже не первый день, вчера проводили окружное совещание с экспортерами, фактически вместе с ними конструировали новые меры поддержки и дорабатывали существующие вместе с тем, чтобы те результаты, которые мы видим сегодня, были максимально эффективными. До конца этого года мы эту работу закончим с тем, чтобы в следующем году у нас было еще больше экспортеров, продукция которых появится на внешних рынках", - уточнил Солодов.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победителем стал экспортер жидких керамических, огнезащитных, полимерных и каучуковых покрытий "Броня" (Волгоградская область). Второе и третье места заняли ООО "НПП Нефтехим" (Краснодарский край) и ООО "АМК ДОН" (Ростовская область) соответственно.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

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Первое место досталось ООО "ВОЛМА-Маркетинг" (Волгоградская область), которое занимается экспортом строительно-отделочных материалов. Вторым стало ООО "Эмпилс-Цинк" (Ростовская область).

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Экспортер оборудования для агропромышленного комплекса "Жаско" (Волгоградская область) стал победителем этой номинации. Второе место досталось ООО "Ингениум" (Ростовская область), которое поставляет промышленное холодильное оборудование, а третье - ООО "Завод ТерраФриго" (Ростовская область).

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Крупный бизнес"

Конкурсное жюри наиболее высоко оценило ООО "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область). Компания поставляет сельхозтехнику.

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Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место заняло ООО ТД "Сигма" из Ростовской области, которое занимается экспортом пшеницы, кукурузы, гороха, ячменя. Краснодарский поставщик подсолнечного масла, крупы, сахара и муки "Апостолье" стал вторым в номинации, а экспортер проса и нута "Успех-М" (Волгоградская область) - третьим.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

Все места этой номинации забрали компании из Краснодарского края. Первым и вторым стали экспортеры масел "БАЗИС Плюс" и "КПК" соответственно. Третье место занял поставщик кукурузного крахмала, крахмальной патоки, сухих глюкозных сиропов "Рустарк".

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Места этой номинации также распределились между компаниями из Краснодарского края. ООО "Элза", экспортирующее восточные сладости, печенье, мармелад, зефир и пастилу, стало победителем. Второе место заняло ООО "Кубанские Хлебцы", третье - поставщик пшеничной хлебопекарной муки "Жаркофф".

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Победителем стало ООО ТД "Арктика" (Краснодарский край). Компания экспортирует молочную продукцию.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

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Лидерами номинации стали компании из Ростовской области, оказывающие услуги по перевозке грузов, по таможенному оформлению товаров и осуществлению внешнеторговой деятельности. Первым стало ООО "ВТА Лайн", вторым - ООО "ЮТ", а третьим - ООО "Адамант Логистика".

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Крупный бизнес"

Победителем и лауреатами этой номинации стали учреждения здравоохранения Волгоградской области. Наиболее высоко члены жюри оценили "ВОКБ № 1". Второе место занял "ВОКОД", а третье - ГАУЗ "Стоматологическая клиника № 8".

Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"

Победитель - ООО ТД "Агрокультура-СТ" (Краснодарский край). Компания поставляет горох, горчицу, жом, кориандр, лен, нут и овес.

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

АО "Жаско" (Волгоградская область) заняло первое место в этой номинации. Вторым стало ООО "НПП Нефтехим" (Краснодарский край), третьим - ООО ТД "Сигма" (Ростовская область).

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

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Три победных места получили компании из Краснодарского края. Первое у ООО "БАЗИС Плюс", второе заняло ООО ТД "Агрокультура-СТ", а третье - ООО "Рустарк".

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место заняла Нина Литвиненко, руководитель ГК "Сигма" (Ростовская область). Ирина Еланская, генеральный директор поставщика стройоборудования "Промышленник" (Краснодарский край), стала второй, а третьей - глава ООО "Апостолье" (Краснодарский край) Анна Ханда.

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

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Главу Волгоградской областной клинической больницы № 1 Наталию Кушнирук признали победительницей. Вторая в номинации - Надежда Коваленко, главный врач Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Третье место у Ольги Ермаченко, генерального директора ООО "Сад Радости" (Волгоградская область).

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Конкурсное жюри наиболее высоко оценило Викторию Петровскую, учредителя и генерального директора ООО "Агро Виктория" (Ростовская область). Вторым в номинации стал генеральный директор ООО "Космосстар" (Астраханская область) Павел Пушкарев. Арман Шахназарян, генеральный директор ООО "Делитек" (Астраханская область), занял третье место.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победителем стало ООО "Броня" (Волгоградская область). Второе место досталось ООО "НПП Нефтехим" (Краснодарский край), а третье - ООО "Завод ТерраФриго" из Ростовской области.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

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Конкурсное жюри присудило первое место ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8" (Волгоградская область).

Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова отметила, что экспортеры развивают не только свой бизнес, они помогают развивать экономику всего округа: "Вы даете рабочие места. Я уверена, что вы ответственный социальный бизнес, что вы платите хорошую зарплату, премии своим работникам".

Как прийти к успеху?

После награждения победители и призеры номинаций рассказывали о своем пути успеха. Они также делились мнением о том, что помогло их компаниям стать успешными на внешних рынках.

Об опыте компании ООО "КЗ "Ростсельмаш" рассказала ее представитель Екатерина Загриценко: "Главный рекорд экспорта по результатам 2022 года - это сегодняшняя награда. Все знают про санкционное давление, про то, как непросто даже таким гигантам, как „Ростсельмаш“. Тем не менее наши конструкторы, наш сервис, наши продажи на экспорт и внутри страны справились с вызовами".

Представитель ООО НПП "Нефтехим" сказал: "По всему миру есть нефтеперерабатывающие заводы, которые хотят улучшить свою эффективность. И мы помогаем всем".

Не раз подчеркивалась важность господдержки предприятий. О ней рассказал представитель ООО "Апостолье": "Благодаря центру поддержки экспорта, бизнес-миссиям, международным выставкам мы всегда находим новые рынки, новых партнеров и стараемся удержать действующих. Более того, мы пополнили список стран - это уже более 50 стран мира, куда мы поставляем".

На церемонии отмечали, что сейчас экспортерам приходится работать в новых реалиях, с новыми требованиями и условиями. Они быстро справились со всеми сложностями поставок.

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"Да, органы власти и Российский экспортный центр, федеральное министерство, региональное правительство - мы помогаем, а делаете и работаете именно вы. Именно вы в этих непростых условиях очень быстро переориентировались, нашли новых партнеров, перестроили логистику. Это сложнейшая, невероятно трудная задача, мы все это понимаем", - обратился к предпринимателям первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В том, что Россия - страна экспортно-ориентированная, уверен и Гурба: "Бренд "Сделано в России" - он был и всегда будет оставаться тем сегментом, который не требует перепроверочных вещей с точки зрения качества и надежности. Выстраивая экспортную систему, мы говорим об экономической стабильности внутри страны", - сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.

Теперь лучшие окружные компании будут ждать подведения окончательных итогов конкурса. Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.