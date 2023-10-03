Все центры подготовки волонтеров ко Всемирному фестивалю молодежи начали работу

Их насчитывается в общей сложности 27

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Все 27 центров привлечения и подготовки волонтеров ко Всемирному фестивалю молодежи начали свою работу. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.

"На данный момент все 27 центров привлечения и подготовки волонтеров запустили работу по отбору добровольцев на Всемирный фестиваль молодежи. Принять участие в отборе могут граждане РФ или иностранцы, проживающие в России, с опытом волонтерской деятельности. Для этого необходимо подать заявку на сайте. Всего планируется подготовить 5 000 волонтеров", - сказала Разуваева ТАСС.

В Telegram-канале она указала, что желающие стать волонтерами после подачи заявки должны пройти тестирование, получить приглашение на интервью, стать кандидатами на попадание в команду добровольцев и пройти собеседование. При этом, как следует из информации, размещенной на сайте волонтерской программы фестиваля, участники должны быть в возрасте 18 лет и старше (от 16 лет для отдельных функций), иметь высокий уровень мотивации, владеть одним или несколькими иностранными языками.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В фестивале примут участие 20 тыс. молодых людей, включая 10 тыс. иностранцев, а также 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. Участники могут зарегистрироваться до 1 декабря.