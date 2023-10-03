3 октября, 12:03,
обновлено 3 октября, 12:23

Путин 4 октября проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Глава государства также встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеосвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" и встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ в режиме видео-конференц-связи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.

Фонд "Талант и успех" учрежден в 2014 году, им создан образовательный центр "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Путин возглавляет попечительский совет фонда.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" - ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством просвещения РФ. Его цель - выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогической профессии, распространение педагогического опыта лучших учителей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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