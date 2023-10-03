Более 50 км тротуаров построят в Подмосковье до конца года

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Работы по строительству тротуаров вдоль региональных дорог завершили на 14 участках в семи городских округах Московской области, до конца года работы проведут еще на 35 участках протяженностью более 50 км. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Уже 14 новых тротуаров обустроили в семи городских округах - Дмитрове, Балашихе, Раменском, Истре, Коломне, Лобне и Солнечногорске. А сейчас дорожники продолжают работы еще на 35 участках. Всего планируется до конца года построить еще более 50 км новых тротуаров", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что строительство проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Так, новые тротуары обустроили в Лобне на улице Ленина, в Истре - в деревне Крючково, в Солнечногорске - в поселке Поварово, а в Коломне - на Озерском шоссе.

Сейчас работы продолжаются более чем в 20 округах, в том числе в Подольске, Серпухове, Домодедове, Талдоме, Щелкове, Луховицах, Красногорске.