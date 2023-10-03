Болгарская церковь ждет решения РПЦ об открытии Русской церкви в Софии

Старо-Загорский митрополит Киприан отметил надежду Синода, что храм святителя Николая будет открыт в ближайшее время

СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) признал, что вопрос об открытии храма святителя Николая - патриаршего подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Болгарии, находится не в его компетенции. Об этом по итогам заседания Синода БПЦ сообщил Старо-Загорский митрополит Киприан.

"Синод выражает надежду, что храм святителя Николая будет открыт в ближайшее время, но этот вопрос не находится в компетенции Болгарской православной церкви. Канонической правовой комиссии Синода поручено рассмотреть уставы подворья в Софии и Москве и представить соответствующее заключение", - объявил митрополит Киприан.

Синод поддержал действия Патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита, который назначил священнослужителей для работы в Русской церкви Софии и написал о возникших проблемах письмо в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них несколько административных запретительных мер, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики.

Храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а в посольстве России, где хранятся ключи от Русской церкви, уточнили, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято РПЦ.