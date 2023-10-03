В Москве в 2024 году появится велопешеходный мост через Яузу

На спусках к набережным смонтируют пандусы, лифты и лестничные сходы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Велопешеходный мост через Яузу появится в Москве в следующем году, он является частью комплексного проекта развития территории университета имени Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Велопешеходный мост, который является частью комплексного проекта развития территории МГТУ им. Н. Э. Баумана, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. <…> Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача синхронизировать сроки сдачи в эксплуатацию здания общежития университета и велопешеходного моста. На Рубцовской набережной мост выйдет к учебно-лабораторному корпусу МГТУ им Н. Э. Баумана, с противоположной стороны на Госпитальной набережной - к строящемуся зданию общежития университета", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, таким образом, у студентов появится дополнительная логистическая связь с учебными корпусами университета, а в летнее время мост станет хорошим рекреационным местом для жителей близлежащих районов. Ключевой элемент конструкции и главное украшение моста - смотровая площадка-амфитеатр над водой. На спусках к набережным будут смонтированы пандусы, лифты и лестничные сходы.

Как добавил глава ведомства, работы развернуты полным ходом, на объекте трудятся 68 человек и 4 единицы строительной техники. Подрядчик 1 октября уже приступил к укрупненной сборке пролета конструкции. Общая готовность составляет почти 20%.