Премия Росприроднадзора и ВШЭ запустили обучающий курс для молодежи

Речь идет о курсе "Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир" на платформе "Открытое образование"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международная детско-юношеская премия "Экология - дело каждого" совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) запустили образовательный онлайн-курс для молодежи "Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир" на платформе "Открытое образование". Об этом сообщает пресс-служба премии.

"Сохранение природы - национальный приоритет. В ближайшие годы в России должны быть решены глобальные задачи в сфере экологии. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты с горящими глазами. Найти и вырастить таких поможет наш с ВШЭ образовательный курс. Он даст импульс молодым и амбициозным ребятам попробовать свои силы, поможет определиться с будущей профессией, вовлечет молодежь в решение важнейших экологических проблем и, конечно, даст в руки все инструменты", - заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, чьи слова приводятся в сообщении.

Курс записали ведущие эксперты ВШЭ, Росприроднадзора и международной премии "Экология - дело каждого". Специалисты делятся знаниями и навыками, которые позволят учащимся 8-10-х классов участвовать в конкурсе, получать преимущества при поступлении в вуз и приглашения на стажировки, главная цель - наглядно и доступно показать школьникам и студентам, как придумывать и создавать проекты в сфере экологии. Слушатели узнают, почему эколог - это профессия будущего, как решать экологические вызовы, которые сегодня стоят перед обществом.

"В ВШЭ есть ряд образовательных программ и курсов, посвященных вопросам экологии и устойчивого развития, ведутся международные исследования. Новый курс разработан для того, чтобы вовлечь молодых людей в создание экопроектов. Обучение позволит повысить уровень экологической грамотности молодежи, сформировать активную гражданскую позицию, развить надпрофессиональные навыки, востребованные в современном мире. В итоге слушатели научатся создавать действительно полезные для страны проекты", - добавил ректор ВШЭ Никита Анисимов.

Международная детско-юношеская премия "Экология - дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и проводится ежегодно. Миссией проекта является экологическое просвещение, повышение общественной экологической активности среди молодежи, в том числе с помощью "зеленого" волонтерства, а также раскрытие талантов детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.