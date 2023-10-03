В Крыму строительство Соборной мечети намерены завершить до конца 2023 года

Сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Подрядчик строительства Соборной мечети в Симферополе завершит работы до конца 2023 года, контроль за возведением объекта ведет государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым, сообщил председатель комитета Айдер Типпа на заседании президиума Госсовета республики.

"Во исполнение поручения президента РФ об оказании необходимого содействия в завершении работ по строительству Соборной мечети в городе Симферополе государственным комитетом ведется контроль строительства комплекса. <...> Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года", - сказал Типпа.

В конце мая глава региона Сергей Аксенов заявлял, что мечеть будет готова в сентябре 2023 года.

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. В середине мая президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить возведение мечети.

Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 м, сводов, поддерживающих этот купол, и восьми малых полукуполов. По окончании строительства Соборная мечеть должна стать главной соборной джума-мечетью Крыма и Симферополя. Все помещения мечети смогут вместить до 4 тыс. человек. Основной зал вместит порядка 1,5 тыс. мужчин, а на балконе смогут молиться 900 женщин.