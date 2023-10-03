AP: житель Калифорнии подал иск против Илона Маска за клевету в соцсети X

По данным агентства, владелец X обвинял истца в причастности к ультраправому движению

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Житель штата Калифорния подал иск о клевете против Илона Маска, в котором говорится, что бизнесмен продвигал в соцсети X (ранее Twitter) ложные сообщения, обвиняющие истца в причастности к ультраправому движению. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 22-летний Бенджамин Броди намерен добиться компенсации в размере $1 млн.

Как отмечает агентство, в июне в соцсети было опубликовано видео столкновений во время фестиваля представителей ЛГБТ в Орегоне. Тогда часть протестующих была одета как участники ультраправого движения Proud Boys. Некоторые пользователи платформы отметили, что один из участников был похож на Броди. При этом молодой человек ранее говорил, что хочет работать в правительстве, из-за чего возникли подозрения, что Броди является агентом спецслужб.

В иске отмечается, что Маск принимал активное участие в обсуждении произошедшего, в результате чего распространилась клевета о Броди, который из-за этого подвергся нападкам. Маск, в частности, прокомментировал один из постов с Броди как "операцию под чужим флагом".

Как уточняет Associated Press, Маск уже представал перед судом в 2019 году по делу о клевете в адрес британского дайвера. Тогда присяжные приняли сторону Маска.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. После приобретения Twitter бизнесмен провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек до примерно 2 тыс. В конце ноября предприниматель заявил сотрудникам соцсети, что дальнейших увольнений в планах нет.