Для организации реабилитации участников СВО создадут реестр производителей протезов

Как сообщила председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева, задача - чтобы в каждом федеральном округе работали протезные предприятия и реабилитационные центры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Реестр предприятий, производящих протезы и другие технические средства реабилитации, будет создан в России для организации реабилитации участников СВО. Об этом сообщила председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на совещании по работе фонда в Уральском федеральном округе с участием полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым.

"У нас уже скоро начнется волна, с весны будущего года, <…> вторичного протезирования [пострадавших участников СВО] - мы понимаем, что должны подхватить ребят без ухудшения качества протезов, а, наоборот, <…> давая возможность им получить и восполнить тот функционал, который им необходим для будущего трудоустройства. <…> Средства у нас есть, <…> мы изучаем и создаем реестр наших технических средств реабилитации, протезных предприятий, которые будут оказывать комплексную услугу для реабилитации, протезирования <…> и, самое главное, обучения ребят пользованию протезами", - сказала она.

Цивилева пояснила, задача - чтобы в каждом федеральном округе работали протезные предприятия и реабилитационные центры. "Такие центры есть в Москве, Санкт-Петербурге. [Но] территория России огромная, ехать, лететь ребятам за свой счет, чтобы ТО [техобслуживание] провести протеза или подобрать его - конечно же, это неправильно", - сказала она.

Цивилева подчеркнула, что важно обеспечить участникам СВО должное внимание и уважение со стороны общества и государства.