Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцин от полиомиелита во всех регионах

Поставки идут по графику, сообщили в Росздравнадзоре

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вакцины для профилактики полиомиелита есть в необходимом количестве во всех регионах страны, общий остаток оценивается в более 4,5 млн доз. Об этом сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.

"В настоящее время вакцины для профилактики полиомиелита имеются в достаточном количестве во всех субъектах Российской Федерации. Общий остаток составляет более 4,5 млн доз", - говорится в сообщении.

В России в 2023 году в гражданский оборот ввели более 6,5 млн доз вакцин. Это количество соответствует среднегодовым значениям прошлых лет, добавили в ведомстве. "Вакцины в рамках национального календаря прививок законтрактованы в полном объеме, их поставки идут по графику", - сообщили в Росздравнадзоре.

В 2023 году ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России заключил контракты на поставку двух препаратов, рассказали в понедельник в Минздраве РФ.

Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита.