В Карелии в школе открыли мемориал в память о погибшем снайпере Дмитрии Лукине

По данным пресс-службы республиканского правительства, на церемонии открытия присутствовали представители учебного учреждения, а также друзья и родственники погибшего военнослужащего

ТАСС, 3 октября. Мемориал в честь погибшего в ходе специальной военной операции стрелка-снайпера Дмитрия Лукина открыли в Золотецкой основной общеобразовательной школе Республики Карелия, в этом учебном заведении учился военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В Золотецкой школе открыли памятную доску в честь погибшего героя. Дмитрий Лукин - стрелок-снайпер, он погиб при выполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на церемонии открытия мемориала присутствовали представители учебного учреждения, а также друзья и родственники погибшего военнослужащего. "Одноклассники и друзья вспоминают, что Дмитрий был душой компании, умел дружить, не давал в обиду слабых, уважительно относился к старшим. Он любил свою школу, поселок и встал на защиту своей Родины. Вечная память герою!" - говорится в сообщении.