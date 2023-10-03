Всесезонный турмаршрут свяжет Петербург, Ленинградскую область и Карелию

Путешествие начнется с посещения Санкт-Петербургского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Новый туристический маршрут "Святые покровители Арктики" свяжет Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Республику Карелия. Его запуск обсудили в Смольном с участием Комитета по делам Арктики и представителей Русского географического общества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Основой [маршрута] станет посещение православных святынь, исторически и тематически связанных с регионами Арктической зоны Российской Федерации. Кроме того, особый акцент будет сделан на рассказах о миссионерах, имеющих отношение к Петербургу и северным территориям", - говорится в сообщении.

Путешествие начнется с посещения Санкт-Петербургского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Затем участники посетят остров Котлин и Кронштадтский морской собор, а также - Николо-Богоявленский собор.

В Ленинградской области планируется остановка в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре. В Карелии путешественники смогут посетить Петрозаводск, Сортавалу, деревни Рауталахти и Толвуя. Там они смогут увидеть духовно-просветительский комплекс "Северная Фиваида" на берегу Ладожского озера, реплики северных храмов, познакомиться с историей жизни одного из основателей Соловецкого монастыря Зосимы Соловецкого. В зависимости от времени года или погодных условий финальной точкой маршрута станет посещение Музея-заповедника Кижи или Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

"Уверен, что новое туристское направление даст возможность петербуржцам, жителям Карелии и Ленинградской области, гостям наших регионов еще больше узнать о красоте и истории российского севера", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

В Смольном напомнили, что становление Петербурга в качестве национального центра компетенций арктического туризма, в том числе позиционирование города в качестве отправной точки арктических туристских маршрутов, является одним из направлений развития сферы туризма в городе.