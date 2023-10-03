Собянин: в Москве Единому диспетчерскому центру исполнилось четыре года

Мэр столицы отметил, что с ЕДЦ удается экономить больше 100 часов времени пассажиров каждый год

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Больше 100 часов пассажиры каждый год экономят в Москве благодаря Единому диспетчерскому центру метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Единому диспетчерскому центру метро - 4 года. Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире. <…> В случае необходимости специалисты за несколько секунд выпускают важную информацию на медиаэкраны поездов. С ЕДЦ мы экономим больше 100 часов времени пассажиров каждый год", - написал Собянин.

По его словам, благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью - более 99%. Любые изменения фиксируются и сразу обрабатываются. Скорость реагирования на инциденты в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД - в 3,5 раза.