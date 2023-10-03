Глаза у детеныша панды в Московском зоопарке откроются примерно через пять дней

Длина детеныша без хвоста составляет 37,5 см

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Панда Диндин со своим детенышем чувствуют себя хорошо, глаза у маленькой панды откроются примерно через пять дней, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Сегодня был плановый осмотр малышки. Глазки должны открыться примерно через пять дней. Длина без хвоста - 37,5, с хвостом - 44,1 см. Мама и малышка чувствуют себя хорошо", - написала Акулова.

Ранее она сообщала, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой.