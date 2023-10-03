В Тамбове на первом мурал-арт фестивале разрисовали более 5 тыс. кв. м фасадов

Героев муралов жители города выбирали на голосовании на портале госуслуг

ТАСС, 3 октября. Художники за время первого в России мурал-арт фестиваля - уличные галереи "Квартал наставников" разрисовали более 5 тыс. кв. м фасадов многоквартирных домов в Тамбове, использовали более 6 тыс. аэрозольных баллончиков краски. В северной части города появились десять муралов с изображением учеников и наставников, среди них политики, участники СВО, ученые, спортсмены, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Всего за время проведения фестиваля художники покрасили более 5 тыс. кв. м фасадов многоквартирных домов, использовано более 6 тыс. аэрозольных баллончиков краски и более 600 л фасадной краски", - говорится в сообщении.

Героев муралов жители Тамбова выбирали на голосовании на портале госуслуг. В опросе приняли участие более 12 тыс. тамбовчан, лидером среди эскизов стали герб и флаг России. "Первый в России мурал-арт фестиваль, посвященный наставничеству, стал одним из самых ярких событий Года педагога и наставника, объявленного указом президента России Владимира Путина. <…> Думаю, со временем "Квартал наставников" станет точкой притяжения и для тамбовчан, и для гостей нашего региона. А еще в концепции, которую реализовали художники, заключен глубокий смысл: за каждым великим человеком стоит его наставник", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.

Героями их работ стали Сергей Лавров и Евгений Примаков, Владимир Машков и Олег Табаков, Мария Львова-Белова и Елизавета Романова, Юрий Жирков и Валерий Шарапов, Геннадий Красников и Жорес Алферов, Олег Фомин и Вера Товма, Александр Овечкин и Зинэтула Билялетдинов и многие другие. В фестивале приняли участие знаменитые уличные художники: Александр Купалян, Филипп FI2k, Дима Дренин, Александр Тор, Вася Басяо, Илья Соколов и другие. За месяц они создали настоящий музей под открытым небом.