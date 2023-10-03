В Ленобласти заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 19,6% за неделю

Дети до 14 лет составляют 48,3% от числа всех заболевших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской области выросла за неделю почти на 20%. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения на 39-й неделе [с 25 сентября по 1 октября] по сравнению с 38-й неделей [с 18 по 24 сентября] возросла на 19,6% и находится ниже порогового значения. Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, вирус парагриппа, аденовирусы). В эпидемический процесс преимущественно вовлечено взрослое население", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети до 14 лет составляют 48,3% от числа всех заболевших. За неделю госпитализированы с гриппом и ОРВИ 22 человека, из них 12 детей.