В Северной Осетии для восстановления рухнувшего моста нужно более 760 млн рублей

Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что по этому вопросу необходимо работать совместно с федеральными коллегами

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Более 760 млн рублей необходимо для восстановления моста в Северной Осетии, рухнувшего между селами из-за подмыва опор в паводки. Об этом глава региона Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с президентом.

"Средства на реконструкцию разрушившегося из-за моста в селении Ногир - тоже одно из поручений президента. Тут нужно пояснить: чтобы восстановить это сооружение, необходимо более 760 млн рублей. Сумма, которую наш бюджет при всем желании сам не потянет. Тут тоже будем работать в тесном взаимодействии с федеральными коллегами: от нас зависит, как быстро и качественно мы подготовим и представим необходимые документы", - написал Меняйло.

В мае во время поводков обрушились два пролета моста между селениями Ногир и Михайловское из-за подмыва опор. Пострадавших не было, но повредилась газовая труба, канализационный коллектор. В Северной Осетии был введен режим повышенной готовности до завершения демонтажных работ.