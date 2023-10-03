Гидрометцентр сообщил о надвигающемся на Петербург шторме 4 октября

Прогнозируют порывы ветра до 30 м/с

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Порывы ветра до 28-30 м/с прогнозируются в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и акваториях Ладожского озера и Финского залива 4 октября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Объявлено штормовое предупреждение в Питере. Там действительно прогнозируется шторм. В Петербурге и Ленинградской области с 11 до 14 часов завтрашнего дня порывы ветра будут достигать 25-28 м/с, на акватории и побережье Ладожского озера - до 30 м/с", - сообщил он. По словам метеоролога, в восточных акваториях Финского залива с 8 до 11 часов утра порывы ветра будут до 25-30 м/с, что приведет к подъему волн до 2,3-2,8 м.

Порывы ветра до 24,5-28,4 м/с, согласно шкале Бофорта, считаются сильным штормом, а до 28,5-32,6 м/с - жестким штормом. Такие явления могут приводить к разрушениям строений и падению деревьев.