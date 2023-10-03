Программу реабилитации пострадавших в теракте в Беслане продлили на четыре года

Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что ежегодно на эти цели будет выделяться почти 60 млн рублей из федерального бюджета

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Программа реабилитации пострадавших в результате теракта в школе в Беслане продлена на четыре года, до 2030 года, по поручению президента России Владимира Путина. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с главой государства.

"Одно из наиболее важных поручений касается пострадавших в теракте в Беслане. Во-первых, программа реабилитации пострадавших, которая была рассчитана до 2026 года, продлена до 2030-го", - написал Меняйло.

Кроме того, увеличено ежегодное финансирование программы. Ежегодно на эти цели будет выделяться из федерального бюджета почти 60 млн рублей.

Также в преддверии 20-й годовщины трагедии будет завершено создание международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа №1". Здание уже построено, в настоящее время его будут наполнять современными музейными технологиями. "Глава государства поручил проработать вопрос федеральному Минкульту. Наш Минкульт, конечно, тоже обязан активно включиться в процесс", - отметил руководитель региона.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.