В Калуге открылись фотоэкспозиции о великих православных на ярмарке "Мир и Клир"

В мероприятии примет участие 21 епархия России, Беларуси, Молдовы, Израиля и Сербии

КАЛУГА, 3 октября. /ТАСС/. Торжественный молебен перед иконой святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента открыл работу международной православной выставки-ярмарки "Мир и Клир" в Калуге. На выставке будут работать фотоэкспозиции "Архидиаконство твое", посвященная великому архидиакону Константину Розову, и "Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

"В Калуге с торжественного молебна перед иконой святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента начала работу международная православная выставка-ярмарка "Мир и Клир". <…> Изюминкой выставки станут фотоэкспозиции "Архидиаконство твое", посвященная великому архидиакону Константину Розову, и "Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев" - о жизненном пути деда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в сообщении.

Храмы и монастыри привезут церковную утварь, а также товары монастырской аптеки, серебряные изделия. На ярмарке будет доступен мед, в том числе из пчеловодств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей, различные деликатесы, продукция из Греции, полезные алтайские кисели. "В этом году в мероприятии примет участие 21 епархия России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Сербии", - уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, пройдет фестиваль "Семья Калужская", на котором для гостей проведут мастер-классы, кинопоказы, творческие встречи, концерты. В "Центре здоровья" посетители смогут получить консультации терапевтов, определить уровень глюкозы в крови, пройти вакцинацию.