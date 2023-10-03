Музей Победы под Калугой открыл выставку об учителе-фронтовике Иване Харлове

В экспозицию вошли фотографии, документы, в частности орденские книжки, военный билет, удостоверение механика-водителя танков, книги из личной библиотеки

КАЛУГА, 3 октября. /ТАСС/. Выставка "Учитель-фронтовик" открылась в филиале Музея Победы - "Музее Г. К. Жукова", расположенного в Жукове Калужской области, в преддверии Дня учителя. Экспозиция посвящена деревенскому учителю Ивану Петровичу Харлову, который в военные годы штурмовал Берлин, был кавалером ордена Отечественной войны II степени, а после - более четверти века посвятил педагогике, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"В рамках работы Детского центра "Победитель" при "Музее Г. К. Жукова" Кривская школа подготовила выставку, которая расскажет калужанам о земляке, педагоге и фронтовике Иване Харлове. Иван Петрович долгие годы работал в школе, его уроки были занимательны и интересны. Он занимался литературной деятельностью", - рассказали в Музее Победы, добавив, что выставка будет работать до 27 октября.

В экспозицию вошли фотографии, документы фронтовика, в частности орденские книжки, военный билет, удостоверение механика-водителя танков, книги из личной библиотеки. Особое место на выставке займет фронтовой планшет, с которым Иван Петрович прошел Великую Отечественную войну. В школе он преподавал более 25 лет, вел начальную военную подготовку и ОБЖ.

О фронтовике-учителе

Иван Петрович Харлов родился в Алтайском крае в 1926 году. В сентябре 1943 года ушел учиться в небольшой сибирский городок Батурино за сотню километров от дома. В конце октября этого же года по собственному желанию был зачислен в минометную роту. С мая 1944 года по май 1945 года находился на фронте в составе 1-го Белорусского фронта. В сентябре 1944 года в одном из боев при взятии Праги был ранен, но с поля боя не ушел. Участвовал в штурме Берлина. За проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденами Славы II и III степеней и медалями. После окончания Великой Отечественной войны, в мае 1945 года, уехал учиться в Сызранское танковое училище. С 1965 по 1971 год учился на философском факультете МГУ. В 1973 году уволился из армии в звании майора, после чего Иван Петрович посвятил свою жизнь педагогике.