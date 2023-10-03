Роскомнадзор заблокировал 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года

Специалисты также выявили и устранили 793 нарушения маршрутизации трафика

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) за сентябрь 2023 года заблокировали более 150 фишинговых ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

"В сентябре 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: отразили 2 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов, заблокировали 152 фишинговых ресурса", - говорится в сообщении.

Специалисты центра также направили 87 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению, выявили и устранили 793 нарушения маршрутизации трафика.