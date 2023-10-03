Минцифры предложили доработать функционал государственных информсистем

Недостатки в функционировании государственных информационных систем выявил "Народный фронт"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Народный фронт" выявил недостатки в функционировании государственных информационных систем и предложил Минцифры доработать их функционал. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Отмечается, что сотрудники экспертного блока движения провели мониторинг государственных информационных систем в сферах экологии, предпринимательства, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, а также ЖКХ, здравоохранения, занятости и других.

"По итогам "Народный фронт" направил в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и в Счетную палату РФ примеры неэффективного функционирования государственных информационных систем для анализа и подготовки предложений по доработке их функционала", - говорится в релизе.

Среди ключевых недостатков государственных информационных систем специалисты "Народного фронта" выделили отсутствие актуальной информации, неудобный интерфейс и дополнительные комиссии. Так, например, на портале ГИС ЖКХ при оплате счета по коммунальным платежам банковской картой взимается комиссия, которая может составлять более 20% (чем меньше сумма, тем больше получается процент). Кроме того, по словам экспертов ОНФ, при анализе работы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения обнаружилось, что большинство пользователей нуждаются в экспертной помощи для взаимодействия с этой системой.

Эксперты ОНФ также выявили технические сбои в работе госпорталов, низкую информированность граждан о создаваемых информационных системах и их функционале, дублирование функций разных порталов, что приводит к двойному финансированию.