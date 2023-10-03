Школьники в День учителя смогут попробовать себя в роли педагога

Всероссийское профориентационное занятие 5 октября будет посвящено профессии учителя

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Всероссийское профориентационное занятие, посвященное профессии учителя, пройдет для всех школьников страны 5 октября в рамках курса "Россия - мои горизонты". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта "Билет в будущее".

"В контексте масштабной профориентационной программы, которая проводится во всех школах страны с сентября 2023 года, каждый участник занятия "Россия - мои горизонты" попробует себя в роли учителя с помощью нового формата занятий-профпроб. Мероприятие, созданное проектом "Билет в будущее", приурочено к празднику Дня учителя, который отмечается 5 октября, а также к объявленному Президентом РФ В. В. Путиным празднованию Года педагога и наставника в России. Цель урока - напомнить школьникам страны о том, насколько важна профессия педагога и как далеко в будущее устремляются результаты его работы", - сообщили в пресс-службе.

Ученики за 45 минут смогут попробовать себя в роли своих педагогов. Видеоролики, интерактивные приложения и онлайн-инструменты помогут ребятам подготовить и провести занятие, познакомиться с разными педагогическими приемами, научиться отвечать на неожиданные вопросы в виртуальном классе и даже проверить самостоятельные работы. В конце занятия ребятам будет предложено распечатать и заполнить специальные поздравительные открытки ко Дню учителя и вручить их любимым педагогам.

"Уверен, даже простое изучение профессии педагога поможет иначе почувствовать важность ежедневного подвига, который прилагают к будущим поколениям наши учителя. Отрадно, что благодаря "Билету в будущее", курсу "Россия - мои горизонты" семья педагогов пополнилась педагогами по профориентации или педагогами-навигаторами, как мы их называем", - цитирует пресс-служба руководителя проекта "Билет в будущее" Ивана Есина.