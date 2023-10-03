В Ингушетии создадут 30 зон отдыха до конца весны 2024 года

Зоны будут включать в себя лавочки из сруба дерева, костровую зону, зафиксированные мангалы, стойки для мусорных мешков и информационный щит

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Около 30 зон отдыха будет создано в горном Джейрахском районе Ингушетии и на равнинной части республики до конца весны 2024 года по проекту, который реализуется комитетом по делам молодежи совместно с министерством природных ресурсов и экологии региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

"В Ингушетии реализуется проект "В гостях у гор", который направлен на создание открытых зон комплексного туристического назначения для массового отдыха местных жителей и туристов, посещающих Ингушетию. В рамках проекта планируется построить не менее 10 благоустроенных площадок до конца этого года и еще 20 - весной 2024 года. Старт установок пошел в предгорном селении Мужичи, а последующие площадки будут рассредоточены по территории равниной и горной Ингушетии", - говорится в сообщении.

Как сообщается, зоны будут включать в себя лавочки из сруба дерева, костровую зону, зафиксированные мангалы, стойки для мусорных мешков и информационный щит.

"При выборе площадок для зон отдыха делается акцент на уже популярные туристические места, откуда открывается наиболее живописный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения края. Таких "обжитых" площадок огромное количество, но там нет должной туристической инфраструктуры, что мы и будет решать", - передает пресс-служба слова председателя комитета по делам молодежи региона Адама Мальсагова.

В пресс-службе также добавили, что инициаторами проекта выступают общественные организации и активная молодежь региона. В числе ключевых организаторов - министерство природных ресурсов и экологии республики и комитет по делам молодежи региона.