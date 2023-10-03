Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 15 октября

Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней вырастет в среднем на 2 рубля

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 15 октября, стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней вырастет в среднем на 2 рубля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок. С 2011 года изменения тарифов существенно ниже уровня инфляции, они остаются самыми доступными среди самых больших городов России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестой год подряд сохраняется без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус - Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля.

"Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей. Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняем прежней. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему самые доступные среди крупных городов России", - отмечается в сообщении.

В сообщении добавили, что с 2011 по 2023 год рост стоимости проезда на разных видах транспорта в Москве на 40% ниже уровня инфляции за этот же период.