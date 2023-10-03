В Липецкой области свыше 5 тыс. тонн яблок собрали студенческие отряды за два месяца

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что опыт предприятия по привлечению молодежи к сбору урожая можно признать успешным

ЛИПЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. тонн яблок собрали приехавшие с августа по октябрь на подработку в Липецкую область студенческие отряды. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В нынешнем году одна из агрокомпаний привлекла для уборки урожая почти три сотни бойцов студенческих отрядов из более чем семи регионов страны, им помогали также около сотни студентов вузов и ссузов области, в итоге ребята собрали за два месяца - с начала августа по 1 октября - более 5 тыс. тонн товарных яблок", - сказал Артамонов.

Он отметил, что студенты в целом остались довольны созданными для них условиями. "Они регистрировались как самозанятые и работали в компании по две недели, заработок некоторых из них составил 40 тыс. рублей", - подчеркнул Артамонов.

По его словам, опыт предприятия по привлечению студенческой молодежи к сбору урожая можно признать успешным. "Хорошая практика, в выигрыше все: и студенты, заработавшие деньги, и предприятие, успевшее собрать урожай - этот опыт достоин продолжения и тиражирования", - заключил Артамонов.