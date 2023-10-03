РКН планирует ограничить поисковую выдачу VPN, нарушающих законы России

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, блокировка может начаться с 1 марта 2024 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) разрабатывает приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года будут вводиться ограничения на поисковую выдачу информации о VPN-сервисах, которые нарушают законы РФ и предоставляют доступ к запрещенным в стране сайтам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Речь идет об <…> ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон. (Не фильтруют запрещенную информацию.) Такой приказ - во исполнении принятого нами закона - в РКН действительно готовится", - написал Хинштейн.

Он добавил, что в сети стала появляться информация о том, что Роскомнадзор якобы "с 1 марта будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам". "Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе", - подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что появившаяся информация и данные о готовящемся приказе РКН - "две большие разницы".

"Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству РКН, с которым я связался, неизвестно", - отметил Хинштейн.

Ранее Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам. Блокировка может начаться с 1 марта 2024 года, соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.