Правительство Москвы и мэрия Стамбула договорились о развитии сотрудничества

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выразил желание продолжать сотрудничество и в области информационных технологий, и ключевой инфраструктуры

АНКАРА, 3 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Делегация правительства Москвы договорилась с руководством Стамбула о подготовке комплексного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом ТАСС сказал руководитель делегации, министр правительства Москвы Сергей Черемин.

"В истории отношений Стамбула и Москвы ранее уже был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. И в ходе этого визита 1-3 октября мы провели встречу с руководством Стамбула и обсудили программу сотрудничества на ближайшие годы, которая могла бы охватывать все направления взаимодействия. Это транспорт, здравоохранение, культура, туризм", - сообщил он.

Черемин отметил, что встреча с мэром Стамбула Экремом Имамоглу "была крайне позитивной и продуктивной". "Удалось обсудить все ключевые вопросы взаимодействия Стамбула с Москвой. Мэр выразил желание продолжать сотрудничество и в области информационных технологий, и ключевой инфраструктуры. Обсуждали возможность взаимодействия в области транспорта. У наших турецких партнеров вызвал большой интерес опыт Москвы в управлении дорожным движением, в интеграции рельсового транспорта в создании транспортно-пересадочных узлов. В связи с этим мы договорились, что в проекте документа, который готовится для подписания, обязательно предусмотрим возможность такого сотрудничества", - сообщил собеседник агентства.

Черемин подчеркнул, что "Турция является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров". "В 2021 году Турция была на 11 позиции по объему внешней торговли среди зарубежных стран-партнеров Москвы. В 2022 году она переместилась на шестую позицию, а по итогам первого квартала 2023 года занимает третье место. В Москве работают сотни компаний, представляющих турецкий бизнес. Объем их инвестиций составляет более $1 млрд. Турция остается и важнейшим логистическим хабом для нас", - сказал он.

По словам Черемина, несмотря на международную обстановку, Москва продолжает развивать диалог с крупнейшими городами и столицами мира. В Турции у российской столицы уже сложились многолетние связи с Анкарой, Стамбулом и другими городами.