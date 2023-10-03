РКН определит критерии ограничения доступа к информации об обходе блокировок

В ведомстве отметили, что, согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", на территории РФ уже запрещено распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор разработает критерии ограничения доступа к тем материалам, которые содержат информацию о способах и методах обхода блокировок запрещенных ресурсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ведомстве, согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации.

"После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию", - говорится в сообщении.

В РКН также напомнили, что, согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", на территории РФ уже запрещено распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.