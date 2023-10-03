В Петербурге Апраксин двор освободили от нелегальной торговли

На территории объекта культурного наследия обнаружили 14 нелегальных торговых точек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга провели мероприятия по освобождению Апраксина двора от незаконных торговых объектов. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом Петербурга.

"Общая площадь освобождаемой территории составляет более 100 кв. м. Охрану общественного порядка при проведении мероприятий обеспечивают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

На территории объекта культурного наследия было обнаружено 14 нелегальных торговых точек.

"Землепользователям были выданы уведомления о необходимости добровольного освобождения самовольно занятой территории, однако, требование ККИ удовлетворено не было. Теперь выявленным пользователям предстоит возместить денежные средства, затраченные на принудительный демонтаж торговых точек", - сообщили в комитете.

Апраксин двор - один из крупнейших исторических торговых центров Петербурга, занимает около 14 га. Был назван по фамилии первого владельца земельного участка - графа Федора Апраксина. Апраксин двор с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором) признан объектом культурного наследия регионального значения в 1993 году.