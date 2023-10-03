Трамп потребовал отстранения прокурора на судебном заседании

Бывший президент США заявил, что "это дело должно быть прекращено"

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что дело о мошенничестве при оценке активов Trump Organization следует закрыть, а прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс должна быть отстранена от должности. С таким заявлением он выступил, прибыв на второе заседание суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве.

"Это дело должно быть прекращено, - цитирует Трампа телеканал CNBC. - И ее (прокурора - прим. ТАСС), вероятно, тоже надо отстранить".

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность. Сам Трамп считает инициированный против него гражданский иск о мошенничестве "охотой на ведьм" и попыткой повлиять на исход предстоящих в 2024 году президентских выборов.