В Сухуме увековечат память фотокорреспондента ТАСС и Героя Абхазии Андрея Соловьева

На доме на месте его гибели 7 октября откроют мемориальную доску

СУХУМ, 3 октября. /ТАСС/. Память фотокорреспондента ТАСС и Героя Абхазии Андрея Соловьева, погибшего в день освобождения Сухума 27 сентября 1993 года, увековечат в Сухуме. В день его рождения 7 октября на доме на месте гибели Соловьева откроют мемориальную доску. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сухумского городского собрания.

7 октября Соловьеву исполнилось бы 70 лет. 27 сентября 1993 года во время освобождения Сухума от грузинских войск Соловьев сделал много кадров, в том числе со спасением мальчика из горящего дома. Через полчаса после гибели фотокорреспондента Сухум был освобожден. За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга ему посмертно присвоили звание Героя Абхазии.

"Сегодня состоялось заседание собрания города Сухума. Депутаты единогласно проголосовали за установление на доме №53 по улице Аршба на месте гибели журналиста Андрея Соловьева памятной доски", - сказал сотрудник пресс-службы.

Присутствовавший на заседании председатель Союза журналистов Абхазии (СЖА) Руслан Хашиг рассказал депутатам о Соловьеве. "Это один из самых видных фотохудожников, который работал во время Отечественной войны народа Абхазии, и даже сегодня в Абхазии можно наблюдать, что более половины фотографий на баннерах, установленных ко Дню победы и независимости по всей стране, сделаны Соловьевым. В фотоальбом "Аиааира", переизданный при поддержке госкомиссии по празднованию Дня победы, вошли его знаменитые фотографии", - сказал Хашиг.

"Соловьев - легендарная личность и для нашей страны, и для Сухума, и для журналистов. Это будет патриотическая миссия - отметить юбилейную дату и провести памятные мероприятия", - добавил он. При этом Хашиг отметил, что проект установки мемориальной доски решила профинансировать администрация Сухума, "несмотря на то, что и ТАСС, и посольство России в Абхазии, и Россотрудничество высказали свои пожелания финансово поддержать проект". Хашиг выразил благодарность столичной мэрии за "понимание и поддержку".

26 сентября, в канун 30-й годовщины со дня гибели Соловьева, в Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы при поддержке СЖА, посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества прошла выставка фотографа, на которой были выставлены 30 снимков, переданных музею руководством ТАСС.

Андрей Соловьев - один из самых ярких фотожурналистов России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 1990-е годы он освещал многие вооруженные конфликты бывшего Союза - в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Абхазии. Когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов, освещал все наступления абхазских войск. Снимки, сделанные на Ануаа-рху в Очамчырском районе и в день освобождения Сухума, вошли в золотой фонд военной хроники.