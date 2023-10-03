В Астане заявили, что не готовы назвать новые даты для проведения концертов Галкина

Организаторов попросили вернуть средства за проданные билеты на отмененные выступления артиста

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Казахконцерт" не готова назвать новые даты для проведения в Астане и Алма-Ате концертов артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), организаторов попросили вернуть средства за проданные билеты на отмененные выступления. Продюсер Алексей Пучков, выступающий организатором концертов, опубликовал соответствующее письмо "Казахконцерта" в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В настоящее время не представляется возможным (заблаговременно) предоставить информацию по запрошенным вами датам на март, апрель, май месяцы 2024 года", - говорится в письме. В компании отметили, что план на текущий год был утвержден в конце 2022 года.

"Казахконцерт" потребовал от организаторов прекратить реализацию билетов на отмененные концерты, а также осуществить возврат средств за проданные билеты. В ином случае, как отмечается в письме, компания оставляет за собой право обратиться в "компетентные органы для принятия мер" в соответствии с законодательством Казахстана.

В понедельник Пучков сообщил, что организаторы предложили казахстанской стороне перенести концерты Галкина на 2024 год. Запланированные на 8-9 октября в Астане и Алма-Ате выступления были отменены. Уведомления об этом сделали в воскресенье компания "Казахконцерт" и администрация Дворца республики Алма-Аты. Согласно их объяснениям, на территории концертных залов в Астане и Алма-Ате будут проводиться технические работы.