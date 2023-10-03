В Берлине тысячи людей вышли на акцию против политики властей и поставок оружия Киеву

В основном демонстрантами являлись сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и движения Querdenker

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Массовая демонстрация против энергетической и экономической политики правительства ФРГ проходит в День германского единства около одной из главных достопримечательностей столицы - Берлинского кафедрального собора. Участники акции также выступают против поставок вооружений на Украину и призывают к урегулированию конфликта дипломатическим путем, передает корреспондент ТАСС.

По предварительным оценкам, в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. В основном это сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и движения Querdenker, которые в период пандемии выступали против принятых властями мер по борьбе с распространением коронавируса. В Германии Querdenker считается правопопулистским движением, в него входят различные организации и объединения ультраправого толка.

Многие участники акции несли флаги Германии, плакаты и транспаранты с призывами прекратить поставки оружия Киеву и добиться мирного разрешения конфликта на Украине. На некоторых плакатах виднелись надписи "Ami go home" ("Американцы идите домой") и "Politiker muessen haften" ("Политики должны нести ответственность"). Несколько активистов держали флаги России.

Для присутствующих на манифестации была установлена специальная сцена, с которой звучали музыкальные композиции, а наиболее активные участники произносили с нее лозунги. В частности, были слышны призывы к выходу Германии из НАТО и Всемирной организации здравоохранения и освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Безопасность собравшихся обеспечивали многочисленные сотрудники берлинской полиции. Каких-либо инцидентов и происшествий пока зафиксировано не было.

О Дне германского единства

День германского единства является национальным праздником страны. 3 октября 1990 года пять земель бывшей ГДР (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) вошли в состав ФРГ. Считается, что по уровню жизни эти территории до сих пор существенно отстают от других регионов.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи отказались, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день произошел "Пивной путч", попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы - "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана иная дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.