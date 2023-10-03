Роскосмос передаст Музею космонавтики в Петербурге настоящий спускаемый аппарат

В аппарате для просмотра будут доступны все отверстия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в течение месяца планирует передать Музею космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко в Петербурге настоящий спускаемый аппарат, его установят на входе. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил заместитель генерального директора по организации деятельности филиальной сети Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов.

"Перед входом у нас стоит спускаемый аппарат - это шар, на котором Гагарин летал в космос. Надо сказать, что нас ожидает очередное радостное событие - нам Роскосмос передает настоящий спускаемый аппарат, уже не перекрашенный, не закрытый, который находился в космосе, и мы поставим его рядом с гагаринским космическим аппаратом. В течение месяца мы перевезем этот аппарат и уже увидим настоящий, обгоревший, который был в космосе", - сказал он.

Орлов напомнил, что появление первого для музея спускаемого аппарата "Союз-16" в свое время тоже стало настоящим событием, поскольку ранее их практически нигде нельзя было увидеть и они находились под большим секретом. Аппарат передали в музей при условии, что основные стены с двигателем и мягкой посадкой будут закрыты мягкой крышкой. В аппарате, который передадут сейчас, для просмотра будут доступны все отверстия.

По словам Орлова, на Всемирной неделе космоса с 4 по 10 октября в Петербурге пройдет несколько мероприятий. 6-7 октября пройдут традиционные Глушковские чтения. Директор Музея космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко Владислав Борухович добавил, что в музее также можно будет посетить несколько новых экспозиций. Одна из них посвящена 50-летию музея. На выставке можно увидеть подарки, которые Глушко в 1970-е получал от космонавтов. Вторая экспозиция посвящена 65-летию Сергея Крикалева.