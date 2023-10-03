Администрациям школ КБР рекомендовали не препятствовать учащимся носить хиджаб

Заместитель руководителя ДУМ региона Алим Сижажев сообщил, что этот вопрос обсудили с представителями органов власти и муниципалитетов республики

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Администрациям школ Кабардино-Балкарии рекомендовано не препятствовать ученицам носить хиджаб при посещении учебных заведений. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Духовного управления мусульман региона Алим Сижажев.

"Ранее в соцсетях появились ролики где видно, что девочкам хотят препятствовать посещать школу в хиджабах в нескольких муниципалитетах Кабардино-Балкарии. Мы пообщались с представителями администраций и пришли к совместному решению: школьницам не будут запрещать носить хиджаб. С завтрашнего дня мы будем выезжать на места, если такие сигналы будут поступать, и разбираться с каждым конкретным случаем", - рассказал Сижажев.

Он особо подчеркнул, что вопрос был обсужден и с представителями органов власти и муниципалитетов республики. "В результате принято совместное решение - не препятствовать учащимся посещать школы, а также в рабочем порядке проработать, в случае необходимости, возможность внесения изменений в соответствующие нормативные документы образовательных учреждений", - отметил он.