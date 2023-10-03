РПЦ и Иерусалимская церковь надеются на диалог для преодоления разногласий в православии

Советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отметил, что "в Русской православной церкви, как и в Иерусалимской, не видят альтернативы терпеливому и взаимоуважительному диалогу как средству разрешения существующих проблем мирового православия"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Существующие проблемы в мировом православии можно разрешить только через "терпеливый и взаимоуважительный диалог", в Русской и Иерусалимской православных церквях не видят альтернативы этому пути. Об этом заявил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя инициативу Иерусалимской православной церкви выступить с посреднической миссией с целью урегулирования раскола в православном мире.

"Русская православная церковь готова к взаимодействию с Иерусалимской церковью в рамках осуществления инициатив, недавно озвученных патриархом Феофилом в Риме. В Русской православной церкви, как и в Иерусалимской, не видят альтернативы терпеливому и взаимоуважительному диалогу как средству разрешения существующих проблем мирового православия", - сказал Балашов.

О природе этих проблем и их происхождении, добавил он, было сказано много важного на Архиерейском совещании Русской православной церкви, которое состоялось в Троице-Сергиевой лавре в июле. Участники совещания, в частности, одобрили документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей". По общему мнению иерархов РПЦ, искажение учения о Церкви, допущенное Константинополем, стало, помимо политических причин, "корнем разделения" в мировом православии.

Отвечая на вопрос о том, известны ли какие-то подробности мирных инициатив патриарха Феофила, представитель РПЦ заметил, что на этом этапе в Русской православной церкви не могут "озвучить больше того, что счел возможным обнародовать сам Иерусалимский патриарх".

В ходе встречи в Риме с Папой Римским Франциском патриарх Феофил III заявил о готовности Иерусалимской церкви выступить с посреднической миссией, направленной на преодоление военного противостояния на Украине и достижение мира посредством переговоров, а также на продолжение диалога, который должен предотвратить "угрозу раскола в теле Православной церкви". Патриарх отметил, что намерен сделать все возможное для "исцеления отношений внутри православной семьи".

В 2018 году в Киеве была создана раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), которая получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. К настоящему времени ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки. Большинство поместных православных церквей, однако, не принимают новую структуру. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.