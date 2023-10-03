В московском метро началось тестирование цифрового рубля

За цифровые рубли можно купить только карту "Тройка", но постепенно число товаров и сервисов для оплаты третьей формой российской валюты увеличат

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Тестирование цифрового рубля запущено совместно с Банком России и ВТБ в московском метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Совместно с Банком России и ВТБ мы начали тестировать цифровой рубль в метро. Это первый проект в сфере финансовых технологий, реализуемый в городском транспорте России вместе с ЦБ РФ. После массового внедрения цифровой национальной валюты пассажиры метро смогут оплачивать проезд на транспорте цифровыми рублями, наряду с наличными и безналичными деньгами. Нам важно предоставить горожанам все самые современные и актуальные отечественные сервисы оплаты", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что за цифровые рубли можно купить только карту "Тройка", но постепенно число товаров и сервисов для оплаты третьей формой российской валюты будет увеличено.