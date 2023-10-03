В Ростовской области учителям рекомендовали использовать "Сферум" вместо WhatsApp

"Сферум" уже используют в регионе для обеспечения взаимодействия с родителями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Учителям в Ростовской области рекомендуют использовать в работе платформу "Сферум". Об этом сообщили ТАСС в министерстве общего и профессионального образования региона, отвечая на вопрос о возможном запрете использования в работе учителей мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram).

"В связи с тем, что информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" является составной частью ФГИС "Моя школа", единого федерального портала с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам, Министерство общего и профессионального образования Ростовской области рекомендует учреждениям и родителям использовать ее в работе. В настоящее время школы Ростовской области активно применяют "Сферум", в том числе и для обеспечения взаимодействия с родителями", - сообщили ТАСС в Минобре Ростовской области.

Ранее в нескольких регионах появились сообщения о том, что родители школьников переводятся на другое программное обеспечение и отказываются от школьных чатов в WhatsApp и других иностранных мессенджерах на основе рекомендаций региональных властей.

"Сферум" - информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для общения учителей, школьников и их родителей, представленная в 2021 году. Разработкой платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и VK - "Цифровое образование" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. В 2022 году был запущен учебный профиль "Сферум" в "VK мессенджере".