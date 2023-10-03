3 октября, 17:21

В Госдуму внесли законопроект о выдаче ветеранам боевых действий земельных участков

Депутаты предлагают заменить норму о приобретении положением о бесплатной передаче земель из госсобственности в собственность ветеранов боевых действий для строительства жилья

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении всем ветеранам боевых действий бесплатных земельных участков, находящихся в госсобственности, для строительства жилья. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроектом предлагаются изменения в статью 16 закона "О ветеранах". Согласно действующим нормам, ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции, имеют первоочередное право приобретения участков земли из госсобственности. Депутаты предлагают заменить норму о приобретении положением о бесплатной передаче земель из госсобственности в собственность ветеранов боевых действий для строительства жилья.

"Принятие законопроекта позволит оказать дополнительную социальную поддержку ветеранам боевых действий за их героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач по защите государства и поддержанию международного порядка и безопасности, станет еще одним шагом к повышению их уровня жизни, а также позволит обеспечить дальнейшее последовательное достижение цели", - указано в пояснительной записке. 

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