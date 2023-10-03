На аукцион в Лондоне выставили шлем дроида C-3PO из первого фильма "Звездные войны"

Его стоимость оценили в диапазоне от $600 тыс. до $1,2 млн

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Шлем дроида C-3PO, использовавшийся на съемках первого фильма саги "Звездные войны", выставлен на торги в Лондоне. Как говорится в сообщении аукционного дома Propstore, его стоимость оценивается в диапазоне от £500 тыс. ($600 тыс.) до £1 млн ($1,2 млн).

В фильме "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда" (Star Wars) американского режиссера Джорджа Лукаса, вышедшем на экраны в 1977 году, роль C-3PO исполнил английский актер Энтони Дэниелс. Именно он передал Propstore шлем из личной коллекции, чтобы разыграть его на аукционе, который пройдет 9-12 ноября.

В общей сложности на торги в Лондоне выставлены около 1,8 тыс. предметов из знаменитых фильмов общей оценочной стоимостью свыше £12 млн ($15 млн). В частности, речь идет о рубашке героя приключенческих лент Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд, и о щите супергероя Капитана Америки из фильма "Первый мститель" (Captain America: The First Avenger, 2011).

Кроме того, участники аукциона смогут приобрести перчатку Фредди Крюгера из серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов" (A Nightmare On Elm Street), стоимость которой оценивается в промежутке от £200 тыс. ($240 тыс.) до £400 тыс. ($480 тыс.).