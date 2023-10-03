В румынских школах ввели дисциплину об истории еврейского народа и Холокосте

Премьер-министр Марчел Чолаку подчеркнул "важность изучения этой дисциплины для румынского общества, учитывая значительный исторический вклад еврейского меньшинства в его развитие"

БУХАРЕСТ, 3 октября. /ТАСС/. Началу преподавания в средних школах Румынии с этого учебного года дисциплины "История евреев. Холокост" была посвящена церемония в штаб-квартире правительства страны. Сообщение об этом размещено на сайте румынского кабинета.

Премьер-министр Марчел Чолаку подчеркнул "важность изучения этой дисциплины для румынского общества, учитывая значительный исторический вклад еврейского меньшинства в его развитие, а также необходимость <...> того, чтобы Румыния приняла на себя ответственность за свою роль в Холокосте".

"Румыния не была ограждена от трагических последствий связей между [германским] нацизмом и румынским фашизмом, будучи свидетелем обрушения ценностей и распада институтов, - сказал он. - Именно поэтому наш моральный долг - поддерживать и развивать образование в области истории евреев и Холокоста".

"Для сильной, демократической нации патриотизм означает также не прятать темные стороны истории <...>, - отметил он. - Ошибки истории нужно знать, чтобы не повторять их, и преподавание курса "История евреев. Холокост" ознакомит с этими фактами сегодняшнюю молодежь".

Начало обязательного изучения в средней школе новой дисциплины представляет собой "важный шаг вперед", который показывает, что Холокост и его жертвы никогда не будут забыты, подчеркнула на церемонии посол США в Румынии Кэтлин Кавалек.