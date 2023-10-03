На Тайване зафиксировали рекордный с начала года рост заболеваемости лихорадкой денге

За неделю это число выросло на 2,5 тыс.

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Число заболевших лихорадкой денге на Тайване за неделю с 26 сентября по 2 октября выросло на 2,5 тыс., достигнув более 13 тыс. Как сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний острова, это рекордный прирост новых случаев с начала года.

Общее число погибших по-прежнему остается низким: согласно последним данным, от заболевания умерли 20 пациентов. Наибольшее число случаев заболевания - почти 11,8 тыс. - зафиксировано в городе Тайвань. На втором и третьем местах находятся город Гаосюн (542 заболевших) и уезд Юньлинь (449). Как отмечают врачи, группой повышенного риска являются пенсионеры: почти 40% случаев приходятся на людей старше 60 лет.

Нынешняя вспышка лихорадки денге на Тайване является крупнейшей за 8 лет. В 2015 году этим заболеванием заразились около 43 тыс. жителей острова.

Лихорадка денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.