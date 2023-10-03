Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве в 2023 году побил семь метеорологических рекордов

В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прошедший сентябрь в столице установил рекорды по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, суммарной энергии солнечных лучей, освещенности и высоте уровня ультрафиолетовой радиации. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2023 года стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.

"Сентябрь оказался не только самым теплым и сухим, как сообщалось ранее, он установил еще целый ряд рекордов. Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений", - сообщил он.

По словам Вильфанда, уровень ультрафиолетовой радиации в сентябре также оказался рекордно высоким. "Речь о полезной радиации, конечно. Ультрафиолетовый индекс не превышал опасные значения", - пояснил он.