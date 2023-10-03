3 октября, 19:02

Приемный отец Милохина сообщил о попытке вручения повестки после посещения им РФ

Артем Геодакян/ ТАСС
Блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин
© Артем Геодакян/ ТАСС

По словам Дмитрия Тюленева, сотрудники полиции взяли с него объяснения и уехали

КРАСНОДАР, 3 октября /ТАСС/. Сотрудники полиции в сентябре попытались вручить повестку о призыве на военную службу блогеру Дане Милохину по месту проживания его родителей в Анапе. Об этом ТАСС сообщил его приемный отец Дмитрий Тюленев.

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Во вторник в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы к приемным родителям Милохина в Анапе приходили работники военкомата для вручения ему повестки.

"Приходили они после приезда Дани в Москву в середине сентября. Да, приезжали трое участковых. С их слов, они хотели вручить повестку, но так как Даня здесь не проживает и не прописан, они взяли с нас объяснения - у меня и у моей жены - и уехали. Сказали, что по указанию военкомата приезжали", - сообщил Тюленев.

В СМИ в сентябре появилась информация, что улетевший в Дубай Милохин якобы объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Позже сообщалось, что блогер по состоянию на 19 сентября не числился в базе федерального розыска.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы. Милохин тут же покинул Россию. 

Теги:
Россия
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