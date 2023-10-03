В Дагестане форум соберет около 1 тыс. представителей туриндустрии

В рамках деловой программы запланированы сессии, круглые столы и конференции

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Туристический форум "Открытый Дагестан" соберет около 1 тыс. представителей туриндустрии из российских регионов 14 октября в Каспийске. В программе запланированы деловые сессии, выставка-ярмарка и мастер-классы, сообщила ТАСС заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова.

"В этом году планируем провести форум масштабно на территории стадиона Анжи Арена. Очень много участников заявились, будут представлены все регионы СКФО, а также Чувашия, Татарстан, Запорожская область, Москва. Официально в деловой программе планируется участие до 1 тыс. человек", - сказала Безрукова.

В рамках деловой программы запланированы сессии, круглые столы и конференции. Участники обсудят перспективы развития автотуризма, национальных туристских маршрутов регионов Северного Кавказа, поделятся опытом управления отелями, проведут панельные дискуссии, обсудят современные тенденции развития туризма в регионах СКФО. Для специалистов проведут мастер-класс, посвященный созданию оптимального спроса на глэмпинги.

Посетителей форума ждет культурная программа - фестиваль самобытной культуры, мастер-классы по изготовлению народных художественных промыслов, выставка-ярмарка туристической отрасли и индустрии гостеприимства и ярмарка сельскохозяйственной продукции.

По словам Безруковой, ожидается, что выставку посетят около 5 тыс. человек.

Организатором форума выступает Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана совместно с агентством по предпринимательству и инвестициям республики. Генеральный партнер мероприятия - институт развития "Кавказ. РФ". Также партнерами форума выступают Ассоциация туроператоров России и единый туристический портал "Кавказ Gran Turismo".