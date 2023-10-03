Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

В ведомстве планируют передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор будет собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Соответствующие постановление правительства, вносящее изменения в полномочия службы, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Указом установлено, что на таком ресурсе будут собраны данные о состоящих на воинском учете гражданах (за исключением офицеров запаса СВР и ФСБ), а также о тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит.

Согласно документу, учету подлежат данные о регистрации граждан и принадлежащей им недвижимости, о наличии у них водительских прав, непогашенной судимости, о состоянии здоровья (в том числе о том, состоит ли гражданин на учете в психо- и наркодиспансерах, и о том, есть ли у него ВИЧ), о наличии инвалидности, семейном положении, месте работы, а также номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на "Госуслугах". Кроме того, будет учитываться обучение гражданина по очной форме в вузе или техникуме и наличие у него некоторых спортивных разрядов и званий. Ресурс также будет содержать данные о гражданах, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации.