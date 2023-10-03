В Петербурге в здании театра им. Ленсовета завершили ремонт на полгода раньше

В пресс-службе Смольного отметили, что подрядная организация отреставрировала фасад театра и внутренние исторические интерьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Реставрационные работы в Академическом театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге завершили на полгода раньше, к его 90-летнему юбилею. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Театр имени Ленсовета встретит 90-летний юбилей во всей красе. В здании на полгода раньше срока завершились реставрационные работы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что подрядная организация привела в порядок не только фасад театра, но и внутренние исторические интерьеры.

Академический театр имени Ленсовета ведет историю с 1933 года (тогда - под названием "Новый театр") и входит в число ведущих театров города. Здесь ставили спектакли Николай Акимов, Петр Фоменко. Яркие страницы истории труппы связаны с творчеством Игоря Владимирова и Владислава Пази, руководивших этим театром. Многие годы на этой сцене блистала Алиса Фрейндлих. Здание на Владимирском проспекте было построено по заказу семьи Корсаковых в 1828 году, является объектом культурного наследия федерального значения.

Восемь сезонов (с 2011 по 2018 год) главным режиссером и художественным руководителем театра был один из ведущих российских режиссеров Юрий Бутусов. 21 мая 2019 года художественным руководителем театра назначена народная артистка России Лариса Луппиан.